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9 Январь 2017 г.
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В Крыму стая лебедей вмерзла в ледяное озеро
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В Крыму на озере под Евпаторией несколько лебедей вмерзли в лед, а вся стая оказалась в ледяной ловушке, передает Новости Крыма. Как сообщают волонтеры, вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей. "Чтобы вывести стаю из снежной ловушки на чистую воду были привлечены водолазы МЧС.
telegraf-by 13:15:00 CET
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