В Крыму на озере под Евпаторией несколько лебедей вмерзли в лед, а вся стая оказалась в ледяной ловушке, передает Новости Крыма. Как сообщают волонтеры, вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей. "Чтобы вывести стаю из снежной ловушки на чистую воду были привлечены водолазы МЧС. telegraf-by 13:15:00 CET