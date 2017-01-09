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9 Январь 2017 г.

В Крыму стая лебедей вмерзла в ледяное озеро

В Крыму на озере под Евпаторией несколько лебедей вмерзли в лед, а вся стая оказалась в ледяной ловушке, передает Новости Крыма. Как сообщают волонтеры, вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей. "Чтобы вывести стаю из снежной ловушки на чистую воду были привлечены водолазы МЧС.

telegraf-by 13:15:00 CET

В Крыму стая лебедей примерзла к озеру

ura-inform 13:17:00 CET

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