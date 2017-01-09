На торгах 9 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,3% и составил 1,9597 рубля. Между тем евро подешевел на 0,13% до 2,065 рубля. Российский рубль стал дешевле на 0,14% до 3,2723 белорусских за 100 российских. - Сколько раз я тебе говорила: Хватит быть таким дотошным!, а ты всё равно продолжаешь?! - Восемь. telegraf-by 10:44:00 CET