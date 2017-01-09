В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы. Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на польское агентство ПАП. Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. svobodanews 8:25:00 CET