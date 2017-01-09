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9 Январь 2017 г.

В Гданьске найден мертвым сын Леха Валенсы

В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы. Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на польское агентство ПАП. Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти.

svobodanews 8:25:00 CET

СМИ: сына бывшего президента Польши обнаружили дома мертвым

ntv 1:05:00 CET

Сына бывшего президента Польши нашли мертвым в своей квартире

izvestia-ru 10:59:00 CET

Сын Леха Валенсы найден мертвым

lenta 10:14:00 CET

СМИ: умер Пшемыслав Валенса - сын экс-президента Польши

belaruspartisan 5:51:00 CET

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