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9 Январь 2017 г.
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В Гданьске найден мертвым сын Леха Валенсы
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В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы. Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на польское агентство ПАП. Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти.
svobodanews 8:25:00 CET
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