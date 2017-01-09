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9 Январь 2017 г.
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10:16 Две новых жертвы отравления в Иркутске погибли не из-за метанола
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Двое иркутян, о гибели которых из-за отравления "Боярышником" сообщалось ранее, скончались не в результате употребления метанола. Об этом, как передает РИА "Новости" , сообщает в понедельник Минздрав Иркутской области. "Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили.
rosbalt 9:09:00 CET
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