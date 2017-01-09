Двое иркутян, о гибели которых из-за отравления "Боярышником" сообщалось ранее, скончались не в результате употребления метанола. Об этом, как передает РИА "Новости" , сообщает в понедельник Минздрав Иркутской области. "Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. rosbalt 9:09:00 CET