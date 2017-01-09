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9 Январь 2017 г.

10:16 Две новых жертвы отравления в Иркутске погибли не из-за метанола

Двое иркутян, о гибели которых из-за отравления "Боярышником" сообщалось ранее, скончались не в результате употребления метанола. Об этом, как передает РИА "Новости" , сообщает в понедельник Минздрав Иркутской области. "Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили.

rosbalt 9:09:00 CET

Двое жителей Иркутска, умерших в праздники, отравились не метанолом

trud 10:44:00 CET

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