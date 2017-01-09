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9 Январь 2017 г.
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Минздрав предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года
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Документ, в частности, предполагает ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им "стукнет" 18 лет. Ранее о намерениях ввести эти и иные ограничения говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
rg 11:56:00 CET
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