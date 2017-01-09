Кожуховская линия метро, напомню, соединит центр Москвы с периферийной Некрасовкой, уже в этом году. В перспективе ветка войдет в состав Третьего пересадочного контура подземки, по нему от западных до восточных окраин можно будет доехать за полчаса. Примерно столько же займет дорога до столичных деловых районов у жителей той же Некрасовки. rg 11:56:00 CET