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9 Январь 2017 г.

Собянин: При строительстве Кожуховской линии используются уникальные технологии

Кожуховская линия метро, напомню, соединит центр Москвы с периферийной Некрасовкой, уже в этом году. В перспективе ветка войдет в состав Третьего пересадочного контура подземки, по нему от западных до восточных окраин можно будет доехать за полчаса. Примерно столько же займет дорога до столичных деловых районов у жителей той же Некрасовки.

rg 11:56:00 CET

Первые шаги "Лилии": на Кожуховской линии метро роют сразу два тоннеля

vesti 11:53:00 CET

КОЖУХОВСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТ ПАССАЖИРОПОТОКИ

mospravda 15:08:00 CET

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