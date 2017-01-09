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9 Январь 2017 г.

Нацразведка США заявила о пике риска конфликтов со времен холодной войны

Аналитики Национальной разведки США пришли к заключению, что в течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен холодной войны уровня. Совет Национальной разведки США подготовил доклад Глобальные тенденции: Парадокс прогресса,....

rbc 18:03:00 CET

Разведка США видит риски возникновения конфликтов в мире

svobodanews 16:49:00 CET

20:15 В Нацразведке США рассказали, каким будет мировой порядок в ближайшие 5 лет

rosbalt 19:12:00 CET

Нацразведка США предрекла возникновение конфликтов в ближайшие пять лет

polit 20:09:00 CET

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