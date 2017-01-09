Аналитики Национальной разведки США пришли к заключению, что в течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен холодной войны уровня. Совет Национальной разведки США подготовил доклад Глобальные тенденции: Парадокс прогресса,.... rbc 18:03:00 CET