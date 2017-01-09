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9 Январь 2017 г.

Трамп нашел своему зятю место в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о решении назначить своим старшим советником на посту главы государства собственного зятя Джареда Кушнера, передает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Кушнер уже являлся в определенном смысле советником Трампа точнее, его доверенным лицом в период предвыборной кампании.

polit 20:57:00 CET

СМИ: Трамп запланировал назначить зятя своим старшим советником

rg 21:04:00 CET

СМИ: Трамп назначит своего зятя старшим советником президента

life 19:58:00 CET

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