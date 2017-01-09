Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о решении назначить своим старшим советником на посту главы государства собственного зятя Джареда Кушнера, передает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Кушнер уже являлся в определенном смысле советником Трампа точнее, его доверенным лицом в период предвыборной кампании. polit 20:57:00 CET