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9 Январь 2017 г.

Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия. Об этом сам Ляшко рассказал Олег Ляшко , Радикальная партия Украины: Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, лететь ли, боюсь турбулентности.

ntv 19:26:00 CET

На пороге новых баталий

izvestia-ru 6:56:00 CET

Владимир Путин не будет представлять Россию на инаугурации Дональда Трампа

kommersant 15:31:00 CET

Стал известен представитель России на инаугурации Трампа

tatar-inform 15:33:00 CET

17:30 В Кремле решили, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа corner

fedpress 16:15:00 CET

Ляшко боится лететь на церемонию инаугурации Трампа из-за турбулентности

life 18:54:00 CET

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