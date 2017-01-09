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9 Январь 2017 г.
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Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии
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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия. Об этом сам Ляшко рассказал Олег Ляшко , Радикальная партия Украины: Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, лететь ли, боюсь турбулентности.
ntv 19:26:00 CET
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