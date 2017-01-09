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9 Январь 2017 г.
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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа возможна только после официального вступления Трампа в должность, ТАСС. передает По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план, рассказал Песков.
novayagazeta 14:40:00 CET
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