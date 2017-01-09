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9 Январь 2017 г.

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа возможна только после официального вступления Трампа в должность, ТАСС. передает По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план, рассказал Песков.

novayagazeta 14:40:00 CET

Кремль: Встреча глав России и США состоится не раньше инаугурации Трампа

life 13:02:00 CET

15:43 Песков рассказал, когда встретятся Путин и Трамп corner

fedpress 14:14:00 CET

Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина с Трампом

profile 14:59:00 CET

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