Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа возможна только после официального вступления Трампа в должность, ТАСС. передает По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план, рассказал Песков. novayagazeta 14:40:00 CET