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9 Январь 2017 г.
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ФИФА вскоре объявит об увеличении числа участников чемпионата мира
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Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник 10 января на заседании совета в Цюрихе утвердит формат проведения чемпионата мира 2026 года с 48 командами - участницами турнира, утверждает портал Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года. Новый формат мундиаля окончательно будет сформирован в марте.
newsru 9:14:00 CET
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