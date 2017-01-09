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9 Январь 2017 г.

ФИФА вскоре объявит об увеличении числа участников чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник 10 января на заседании совета в Цюрихе утвердит формат проведения чемпионата мира 2026 года с 48 командами - участницами турнира, утверждает портал Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года. Новый формат мундиаля окончательно будет сформирован в марте.

newsru 9:14:00 CET

ФИФА проголосует за увеличение числа участников чемпионата мира

rg 18:03:00 CET

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