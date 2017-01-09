Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник 10 января на заседании совета в Цюрихе утвердит формат проведения чемпионата мира 2026 года с 48 командами - участницами турнира, утверждает портал Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года. Новый формат мундиаля окончательно будет сформирован в марте. newsru 9:14:00 CET