"Одна из вещей, что меня беспокоит, является степень, в которой в последнее время мы уже видели много комментариев со стороны республиканцев или ученых мужей и комментаторов на кабельном телевидении, которые, похоже, имеют больше доверия к Владимиру Путину, чем к своим соотечественникам-американцам, только потому что они являются демократами. ligakiev 2:25:00 CET