|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
9 Январь 2017 г.
|
|
Обама предостерег республиканцев от сближения с Россией
|
"Одна из вещей, что меня беспокоит, является степень, в которой в последнее время мы уже видели много комментариев со стороны республиканцев или ученых мужей и комментаторов на кабельном телевидении, которые, похоже, имеют больше доверия к Владимиру Путину, чем к своим соотечественникам-американцам, только потому что они являются демократами.
ligakiev 2:25:00 CET
|
|
|