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9 Январь 2017 г.

Обама предостерег республиканцев от сближения с Россией

"Одна из вещей, что меня беспокоит, является степень, в которой в последнее время мы уже видели много комментариев со стороны республиканцев или ученых мужей и комментаторов на кабельном телевидении, которые, похоже, имеют больше доверия к Владимиру Путину, чем к своим соотечественникам-американцам, только потому что они являются демократами.

ligakiev 2:25:00 CET

09.01.2017 08:31 : Барак Обама вновь подверг критике республиканцев за излишнее доверие к Владимиру Путину

echomsk 6:50:00 CET

01:15 Обама назвал Россию «врагом США»

rosbalt 0:07:00 CET

Обама вновь раскритиковал республиканцев за излишнее доверие к Путину

interfax-ru 4:51:00 CET

09.01.2017 11:02 : Барак Обама раскритиковал республиканцев за поддержку Владимира Путина

echomsk 10:06:00 CET

09.01.2017 09:31 : Барак Обама вновь подверг критике республиканцев за излишнее доверие к Владимиру Путину

echomsk 7:54:00 CET

10.01.2017 00:07 : Барак Обама сегодня выступит с прощальным обращением к нации

echomsk 23:11:00 CET

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