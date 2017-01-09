Документ требует доработки, так как не учитывает повышение эффективности управления задолженностью перед объединением по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий Союзного государства. lenta 12:31:00 CET