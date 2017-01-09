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9 Январь 2017 г.

Счетная палата отметила плохое планирование бюджета союза России и Белоруссии

Документ требует доработки, так как не учитывает повышение эффективности управления задолженностью перед объединением по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий Союзного государства.

lenta 12:31:00 CET

Счетная палата РФ раскритиковала «союзный» бюджет

charter97 16:55:00 CET

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