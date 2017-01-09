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9 Январь 2017 г.
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Счетная палата отметила плохое планирование бюджета союза России и Белоруссии
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Документ требует доработки, так как не учитывает повышение эффективности управления задолженностью перед объединением по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий Союзного государства.
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