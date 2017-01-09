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9 Январь 2017 г.

Башар Асад: террористы оставили без питьевой воды 5 млн жителей Дамаска

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на протяжении трех недель удерживают жителей Дамаска без питьевой воды. «Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым отрезав 5 млн жителей от воды на протяжении трех недель.

kommersant 9:18:00 CET

Боевики оставили жителей Дамаска без питьевой воды

ng 10:25:00 CET

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