Президент Сирии Башар Асад сообщил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на протяжении трех недель удерживают жителей Дамаска без питьевой воды. «Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым отрезав 5 млн жителей от воды на протяжении трех недель. kommersant 9:18:00 CET