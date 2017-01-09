|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
9 Январь 2017 г.
|
|
Александр Панайотов назван возможным участником «Евровидения» от России
|
Участник пятого сезона шоу Голос Александр Панайотов стал основным претендентом на участие в конкурсе Евровидение 2017 от России, пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в музыкальной дирекции Первого канала. По данным издания, в этом году, как и в предыдущие, российский вещатель Евровидения....
km 16:06:00 CET
|
|
|
|