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9 Январь 2017 г.

Александр Панайотов назван возможным участником «Евровидения» от России

Участник пятого сезона шоу Голос Александр Панайотов стал основным претендентом на участие в конкурсе Евровидение 2017 от России, пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в музыкальной дирекции Первого канала. По данным издания, в этом году, как и в предыдущие, российский вещатель Евровидения....

km 16:06:00 CET

СМИ рассказали об одобрении кандидатуры Панайотова на участие в «Евровидении»

polit 12:29:00 CET

Пресса выяснила, кто может поехать от России на "Евровидение-2017"

newsru 13:24:00 CET

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