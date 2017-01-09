Участник пятого сезона шоу Голос Александр Панайотов стал основным претендентом на участие в конкурсе Евровидение 2017 от России, пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в музыкальной дирекции Первого канала. По данным издания, в этом году, как и в предыдущие, российский вещатель Евровидения.... km 16:06:00 CET