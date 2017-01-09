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9 Январь 2017 г.
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США включили в «список Магнитского» Бастрыкина, Лугового и Ковтуна
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Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.
km 23:39:00 CET
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