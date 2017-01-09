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9 Январь 2017 г.

США включили в «список Магнитского» Бастрыкина, Лугового и Ковтуна

Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

km 23:39:00 CET

США включили в "список Магнитского" еще пятерых россиян В американский черный список включены, в частности, глава СКР Александр Бастрыкин, а также Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, подозреваемые в причастности к убийству Александра Литвиненко. Читать полностью

deutschewelle-ru 21:57:00 CET

США расширили "список Магнитского" еще на пять россиян

vesti 21:48:00 CET

США внесли Александра Бастрыкина в список Магнитского

life 21:35:00 CET

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