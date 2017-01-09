Консульский отдел посольства США в Москве временно приостановил работу из-за проблем с водоснабжением в здании. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей.... izvestia-ru 16:03:00 CET