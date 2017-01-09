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9 Январь 2017 г.
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Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу
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Консульский отдел посольства США в Москве временно приостановил работу из-за проблем с водоснабжением в здании. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей....
izvestia-ru 16:03:00 CET
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