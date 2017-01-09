МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Уровень суточной добычи нефти и газового конденсата в России с 1 по 8 января 2017 года составил 11,1 млн баррелей, что на 100 тыс. меньше, чем в декабре 2016 года (11,21 млн), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. В октябре уровень добычи нефти в РФ составлял 11,247 млн баррелей, отмечает агентство. itartass_ru 12:17:00 CET