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9 Январь 2017 г.

СМИ: РФ сократила добычу нефти с начала января 2017 года на 100 тыс. баррелей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Уровень суточной добычи нефти и газового конденсата в России с 1 по 8 января 2017 года составил 11,1 млн баррелей, что на 100 тыс. меньше, чем в декабре 2016 года (11,21 млн), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. В октябре уровень добычи нефти в РФ составлял 11,247 млн баррелей, отмечает агентство.

itartass_ru 12:17:00 CET

Россия приступила к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК

interfax 7:01:00 CET

Россия сократила добычу нефти до 11,3 миллиона баррелей

rg 14:14:00 CET

Россия с начала года сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей

ntv 14:49:00 CET

Россия сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей в день

lenta 11:45:00 CET

Россия сократила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки

ura-inform 13:17:00 CET

За неделю Россия сократила суточную добычу на 130 тысяч баррелей

nakanune 12:06:00 CET

Россия сократила суточную добычу нефти на 130 тыс. баррелей

vz 10:54:00 CET

США продадут до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов

kommersant 19:40:00 CET

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