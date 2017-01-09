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9 Январь 2017 г.
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Пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тыс. рублей 13 января
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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Единовременную выплату в 5 тыс. руб. все пенсионеры получат с 13 по 28 января этого года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. "Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию".
itartass_ru 11:47:00 CET
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