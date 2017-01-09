МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Единовременную выплату в 5 тыс. руб. все пенсионеры получат с 13 по 28 января этого года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. "Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию". itartass_ru 11:47:00 CET