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9 Январь 2017 г.

Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сирийское правительство готово обсуждать с оппозицией на переговорах в Астане любые вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в арабской стране. Об этом президент Башар Асад заявил в интервью французским СМИ, полный текст которого распространен в понедельник сирийским государственным агентством SANA .

itartass_ru 10:40:00 CET

Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане‍

regions 12:32:00 CET

Асад готов вести переговоры по всем вопросам

khovar 13:41:00 CET

Асад назвал жертв Алеппо "ценой освобождения народа"

belaruspartisan 8:54:00 CET

14:30 «Готов обсуждать все». Асад прояснил свою позицию перед переговорами в Астане corner

fedpress 12:44:00 CET

Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане

ntv 8:09:00 CET

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