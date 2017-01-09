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9 Январь 2017 г.
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Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане
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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сирийское правительство готово обсуждать с оппозицией на переговорах в Астане любые вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в арабской стране. Об этом президент Башар Асад заявил в интервью французским СМИ, полный текст которого распространен в понедельник сирийским государственным агентством SANA .
itartass_ru 10:40:00 CET
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