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9 Январь 2017 г.

СМИ: Минфин предусмотрел возможность выбора формата накоплений пенсии "молчунов"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ создало возможность выбора формата пенсионных накоплений для "молчунов" - граждан, которые не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

itartass_ru 5:31:00 CET

10:26 Минфин изменил концепцию индивидуального пенсионного капитала, дав слово «молчунам»

rosbalt 9:09:00 CET

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