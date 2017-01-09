МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ создало возможность выбора формата пенсионных накоплений для "молчунов" - граждан, которые не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). itartass_ru 5:31:00 CET