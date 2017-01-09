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9 Январь 2017 г.
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СМИ: Минфин предусмотрел возможность выбора формата накоплений пенсии "молчунов"
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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ создало возможность выбора формата пенсионных накоплений для "молчунов" - граждан, которые не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
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