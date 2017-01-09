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9 Январь 2017 г.

Ковальчик рада, что "Тур де Ски" выиграл единственный "здоровый" лыжник Устюгов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рада, что престижную многодневку "Тур де Ски" выиграл единственный "здоровый" спортсмен - россиянин Сергей Устюгов. Об этом она написала на своей странице в Twitter, В воскресенье Устюгов выиграл финальную....

itartass_ru 7:21:00 CET

11. За себя и за тех парней: Устюгов победил на "Тур де Ски"

rian 1:22:00 CET

Устюгов: Моя победа - доказательство невиновности сборной России

rg 14:59:00 CET

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