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9 Январь 2017 г.
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Ковальчик рада, что "Тур де Ски" выиграл единственный "здоровый" лыжник Устюгов
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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рада, что престижную многодневку "Тур де Ски" выиграл единственный "здоровый" спортсмен - россиянин Сергей Устюгов. Об этом она написала на своей странице в Twitter, В воскресенье Устюгов выиграл финальную....
itartass_ru 7:21:00 CET
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