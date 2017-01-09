МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рада, что престижную многодневку "Тур де Ски" выиграл единственный "здоровый" спортсмен - россиянин Сергей Устюгов. Об этом она написала на своей странице в Twitter, В воскресенье Устюгов выиграл финальную.... itartass_ru 7:21:00 CET