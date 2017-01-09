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9 Январь 2017 г.
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В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17
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В аэропорту "Скипхол" в Амстердаме полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса (Michel Spekkers), у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины. Как сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Nltimes.
interfax-ua-ru 13:24:00 CET
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