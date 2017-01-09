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9 Январь 2017 г.
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СМИ: возглавлявшего "АиФ" 15 лет Зятькова отправили в отставку
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Акционеры издательского дома Аргументы и факты приняли решение сменить главного редактора газеты АиФ, передает Как сообщили сотрудники издательского дома, Николая Зятькова, который возглавлял еженедельник с 2002 года, освободили от должности. Сегодня на планерке нам сообщили, что 30 декабря Николай Иванович покинул компанию.
gazeta-ru 18:59:00 CET
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