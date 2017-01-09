Акционеры издательского дома Аргументы и факты приняли решение сменить главного редактора газеты АиФ, передает Как сообщили сотрудники издательского дома, Николая Зятькова, который возглавлял еженедельник с 2002 года, освободили от должности. Сегодня на планерке нам сообщили, что 30 декабря Николай Иванович покинул компанию. gazeta-ru 18:59:00 CET