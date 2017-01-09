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9 Январь 2017 г.
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09.01.2017 09:00 : Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»
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Фильм победил во всех номинациях, где был представлен, и получил рекордные семь наград. 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла под знаком одного фильма. «Ла-Ла Ленд» — история любви джазового пианиста и молодой актрисы – стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».
echomsk 7:54:00 CET
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