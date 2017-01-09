Main Menu

News language and date

Analysis over time

9 Январь 2017 г.

09.01.2017 09:00 : Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Фильм победил во всех номинациях, где был представлен, и получил рекордные семь наград. 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла под знаком одного фильма. «Ла-Ла Ленд» — история любви джазового пианиста и молодой актрисы – стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».

echomsk 7:54:00 CET

Лучшим фильмом года по версии «Золотого глобуса» стал «Лунный свет»

vz 6:49:00 CET

"Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" получили "золотые глобусы" как лучшие фильмы года

life 5:48:00 CET

На прошедшей церемонии «Золотой глобус» мюзикл установил рекорд по количеству наград

kommersant 18:06:00 CET

Фильм «Ла-Ла Ленд» получил несколько премий «Золотой глобус»

kp 4:40:00 CET

09.01.2017 08:29 : Фильм «Лунный свет» завоевал престижную премию «Золотой глобус» как лучшая драма

echomsk 6:50:00 CET

Ведущий «Золотого глобуса» сравнил Трампа с королем Джоффри из «Игры престолов»

vz 5:19:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (6)

Help about this topicPlaces

Atlanta(US)

Miami(US)

Help about this topicRelated People

Isabelle Huppert (4)

Casey Affleck (3)

Hugh Laurie (2)

Viola Davis (2)

Paul Verhoeven (2)

Elizabeth II of the United Kingdom (2)

Tom Ford (1)

George Martin (1)

Colin Farrel (1)

Ben Affleck (1)

Brad Pitt (1)

Natalie Portman (1)

Meryl Streep (1)

Donald Trump (1)

Ryan Reynolds (1)

Amy Adams (1)

Эмма Стоун (6)

Джимми Фэллон (3)

Джастин Гурвич (3)

Аарон Тейлор-Джонсон (2)

Боб Торнтон (1)

Дэмьен Шазелл (1)

Эллис Росс (1)

Кеннета Лонергана (1)

Джастина Гурвича (1)

Джону Хилла (1)

а Дональд Гловер (1)

Сара Полсон (1)

Райан Гослинг (1)

Рут Неггу (1)

Ли Чандлера (1)

Елена Кравцун (1)

Джессику Честейн (1)

Хью Гранта (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.