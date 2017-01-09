Фильм победил во всех номинациях, где был представлен, и получил рекордные семь наград. 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла под знаком одного фильма. «Ла-Ла Ленд» — история любви джазового пианиста и молодой актрисы – стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл». echomsk 7:54:00 CET