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9 Январь 2017 г.

Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса" 09.01.2017

Американской актрисе Мэрил Стрип вручили "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Во время церемонии награждения премией в понедельник, 9 января, она раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа, сказав, что была потрясена тем, как он пародировал журналиста с инвалидностью.

deutschewelle-ru 12:22:00 CET

Трамп ответил на критику Мерил Стрип в его адрес на "Золотом глобусе"

rg 10:25:00 CET

Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

izvestia-ru 9:59:00 CET

Мэрил Стрип выступила с критикой Трампа на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

kp 9:49:00 CET

Дональд Трамп ответил на критику Мерил Стрип

vedomosti 10:17:00 CET

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