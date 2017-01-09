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9 Январь 2017 г.
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Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса" 09.01.2017
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Американской актрисе Мэрил Стрип вручили "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Во время церемонии награждения премией в понедельник, 9 января, она раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа, сказав, что была потрясена тем, как он пародировал журналиста с инвалидностью.
deutschewelle-ru 12:22:00 CET
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