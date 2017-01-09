Москва, 9 января - АиФ-Москва. АиФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил личному составу Следственного департамента МВД нового руководителя, который также займет пост замминистра, передает Им стал Александр Романов. До последнего времени он являлся замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. aif 13:37:00 CET