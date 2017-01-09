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9 Январь 2017 г.

Назначен новый глава Следственного департамента МВД России

Москва, 9 января - АиФ-Москва. АиФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил личному составу Следственного департамента МВД нового руководителя, который также займет пост замминистра, передает Им стал Александр Романов. До последнего времени он являлся замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

aif 13:37:00 CET

09.01.2017 13:03 : Назначен новый замминистра и начальник Следственного департамента МВД России

echomsk 11:11:00 CET

Генерал-майор юстиции Александр Романов стал новым замглавы МВД России

kp 11:24:00 CET

В МВД назначили нового замминистра

rbc 11:27:00 CET

Колокольцев представил в МВД нового главу Следственного департамента

rg 12:42:00 CET

Начальником Следственного департамента МВД России назначен генерал-майор юстиции Александр Романов

nakanune 14:07:00 CET

Александр Романов назначен начальником Следственного департамента МВД РФ

ntv 13:16:00 CET

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