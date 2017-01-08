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8 Январь 2017 г.

Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата

8 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата. Тверской суд Москвы вынес постановление о продлении срока задержания Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы, до 10 января, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

vz 12:32:00 CET

08.01.2017 11:31 : Тверской суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос об аресте подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы

echomsk 10:01:00 CET

15:13 Суд продлил срок задержания дагестанцу, устроившему стрельбу в центре Москвы corner

fedpress 13:24:00 CET

Суд продлил арест стрелявшего в центре Москвы

polit 12:30:00 CET

Суд продлил задержание подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

vedomosti 12:48:00 CET

Суд продлил срок задержания «мажора», стрелявшего в новогоднюю ночь в центре Москвы

kp 11:18:00 CET

Полиция просит суд арестовать хулигана, стрелявшего в центре Москвы

izvestia-ru 12:44:00 CET

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