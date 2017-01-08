8 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата. Тверской суд Москвы вынес постановление о продлении срока задержания Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы, до 10 января, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. vz 12:32:00 CET