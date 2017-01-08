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8 Январь 2017 г.

Земан заявил, что мусульмане не хотят интегрироваться в европейское общество

Чешский президент Милош Земан заявил, что примеры многих европейских стран показывает минимальную заинтересованность в интеграции в местное общество мусульман, предпочитающих жить в так называемых "исключенных кварталах". "Оглянитесь по всей Европе, полюбопытствуйте, до какой меры конкретно мусульманские мигранты могут интегрироваться.

vesti 13:45:00 CET

Президент Чехии не исключил возможность терактов на территории его страны

kp 20:46:00 CET

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