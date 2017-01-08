Земан заявил, что мусульмане не хотят интегрироваться в европейское общество Чешский президент Милош Земан заявил, что примеры многих европейских стран показывает минимальную заинтересованность в интеграции в местное общество мусульман, предпочитающих жить в так называемых "исключенных кварталах". "Оглянитесь по всей Европе, полюбопытствуйте, до какой меры конкретно мусульманские мигранты могут интегрироваться. vesti 13:45:00 CET Президент Чехии не исключил возможность терактов на территории его страны kp 20:46:00 CET