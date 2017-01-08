|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Январь 2017 г.
|
|
Названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме
|
В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, четверо солдат были убиты и 13 ранены, когда водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей. Как сообщает Ynetnews, грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке.
telegraf-by 20:47:00 CET
|
|
|