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8 Январь 2017 г.

Названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме

В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, четверо солдат были убиты и 13 ранены, когда водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей. Как сообщает Ynetnews, грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке.

telegraf-by 20:47:00 CET

Теракт в Иерусалиме: таранящий толпу грузовик сняли на видео

ntv 15:53:00 CET

Грузовик въехал в толпу в центре Иерусалима, погибли 4 человека

svobodanews 13:51:00 CET

Водитель грузовика, наехавший в Иерусалиме на военных, был палестинцем

rg 16:15:00 CET

В Иерусалиме грузовик протаранил толпу. 15 человек пострадали

life 13:00:00 CET

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