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8 Январь 2017 г.
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Абэ назвал выгодной совместную работу России и Японии на южных Курилах
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"Без всякого сомнения, это станет большим плюсом для заключения мирного договора", - подчеркнул Абэ. Напомним, что договоренность провести переговоры о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута в ходе встреч президента России Владимира Путина и японского премьер-министра....
rg 7:06:00 CET
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