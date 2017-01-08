Абэ назвал выгодной совместную работу России и Японии на южных Курилах "Без всякого сомнения, это станет большим плюсом для заключения мирного договора", - подчеркнул Абэ. Напомним, что договоренность провести переговоры о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута в ходе встреч президента России Владимира Путина и японского премьер-министра.... rg 7:06:00 CET Абэ оценил пользу от совместной деятельности Японии и России на Курилах lenta 6:50:00 CET