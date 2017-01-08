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8 Январь 2017 г.
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В жилом доме в Подмосковье загорелись несколько квартир
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В жилом доме в Одинцово загорелись несколько квартир, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. По его словам, возгорание возникло в квартире на третьем этаже, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей. В то же время в региональном главке МЧС России агентству сообщили, что из здания были эвакуированы десять человек.
rbc 20:17:00 CET
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