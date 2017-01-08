В жилом доме в Одинцово загорелись несколько квартир, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. По его словам, возгорание возникло в квартире на третьем этаже, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей. В то же время в региональном главке МЧС России агентству сообщили, что из здания были эвакуированы десять человек. rbc 20:17:00 CET