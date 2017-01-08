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8 Январь 2017 г.
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Житель Минска жестоко избил ковер перед видеокамерой
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В Сети стремительно набирает популярность видеоролик, на котором мужчина отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре. Видеозапись с борьбой человека и ковра на снегу опубликовала на YouTube и в Instagram минчанка Виталия Пилюхина, сопроводив ролик комментарием: Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия.
ntv 16:55:00 CET
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