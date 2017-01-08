В Сети стремительно набирает популярность видеоролик, на котором мужчина отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре. Видеозапись с борьбой человека и ковра на снегу опубликовала на YouTube и в Instagram минчанка Виталия Пилюхина, сопроводив ролик комментарием: Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия. ntv 16:55:00 CET