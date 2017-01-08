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8 Январь 2017 г.

Крым начал получать газ из Краснодарского края

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

newsru 14:53:00 CET

В "Нафтогазе" заявили о возможных претензиях РФ по поводу транзита газа в Европу

interfax-ru 9:40:00 CET

Крым начал получать газ из Краснодарского края по новому газопроводу

izvestia-ru 12:44:00 CET

В Крым начали в тестовом режиме поставлять газ из Кубани

ura-inform 14:09:00 CET

15:31 В Крым стал поступать газ с Краснодарского края

rosbalt 14:03:00 CET

Крым начал получать газ по газопроводу из Кубани

vedomosti 12:48:00 CET

14:11 Крым начал получать газ из Кубани corner

fedpress 12:24:00 CET

Крым начал получать газ из Кубани

gazeta-ru 13:43:00 CET

Крым начал получать газ с Кубани

gazeta-ru 16:45:00 CET

В Крым начал поступать газ из Краснодарского края

life 13:33:00 CET

Начались поставки газа в Крым из Краснодарского края

kommersant 14:15:00 CET

В Крым начали поставлять газ из Краснодарского края

rbc 13:44:00 CET

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