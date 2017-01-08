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8 Январь 2017 г.
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Крым начал получать газ из Краснодарского края
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Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
newsru 14:53:00 CET
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