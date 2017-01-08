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8 Январь 2017 г.

Глава UKAD Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады в Пхенчхане

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. "Я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом.

newsru 11:45:00 CET

08.01.2017 16:03 : Отстранить сборную России от следующей зимней Олимпиады призвал глава антидопингового агентства Британии

echomsk 14:26:00 CET

"МОК сделал гадость": глава UKAD призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018

vesti 10:41:00 CET

Глава UKAD высказался за отстранение сборной России от Олимпиады-2018

lenta 1:13:00 CET

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