Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. "Я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. newsru 11:45:00 CET