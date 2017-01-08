|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Январь 2017 г.
|
|
Глава UKAD Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады в Пхенчхане
|
Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. "Я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом.
newsru 11:45:00 CET
|
|
|