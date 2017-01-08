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8 Январь 2017 г.

Спортивные чиновники отменили дисквалификацию российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

newsru 15:57:00 CET

IBSF сняла временное отстранение с четырех российских спортсменов

kommersant 14:45:00 CET

Наших скелетонистов вернули в строй

kp 15:29:00 CET

Международная федерация отменила дисквалификацию российских скелетонистов

lenta 15:22:00 CET

Международная федерация бобслея и скелетона сняла все ограничения с российских спортсменов

vesti 14:33:00 CET

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