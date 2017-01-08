Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF. newsru 15:57:00 CET