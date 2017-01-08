Вице-премьер правительства России Виталий Мутко удивился призыву главы Антидопингового агентства Великобритании (UKADA) Дэвида Кенворти отстранить отечественных спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Слова чиновника приводит «Р-Спорт». «Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему. lenta 20:58:00 CET