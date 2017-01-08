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8 Январь 2017 г.

Мутко назвал призыв UKAD отстранить россиян от участия в ОИ-2018 удивительным

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко удивился призыву главы Антидопингового агентства Великобритании (UKADA) Дэвида Кенворти отстранить отечественных спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Слова чиновника приводит «Р-Спорт». «Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему.

lenta 20:58:00 CET

Мутко назвал призыв главы UKAD отстранить Россию от Игр непорядочным

rg 22:22:00 CET

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