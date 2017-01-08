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8 Январь 2017 г.
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Полиция восстановила всю картину произошедшего в Стамбуле теракта
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Стамбульская полиция выяснила, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, оказался уроженцем Узбекистана. Полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, пишет РБК со ссылкой на издание Daily Sabah.
km 15:39:00 CET
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