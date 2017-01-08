Стамбульская полиция выяснила, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, оказался уроженцем Узбекистана. Полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, пишет РБК со ссылкой на издание Daily Sabah. km 15:39:00 CET