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8 Январь 2017 г.

Снег послужил причиной обвала крыши жилого дома в Ижевске

В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы Удмуртской Республики, инцидент произошел накануне около 0.00 (23.00 по Москве) на улице 50 лет ВЛКСМ. Пострадавших, по данным спасателей, нет, эвакуация жителей также не понадобилась.

izvestia-ru 10:42:00 CET

В Ижевске сугроб проломил крышу жилого дома

ntv 7:45:00 CET

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