Main Menu

News language and date

Analysis over time

8 Январь 2017 г.

"Укрзализныця" сообщает об опозданиях нескольких поездов в связи со снегопадами

В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщается на официальном сайте "Укрзализныци" в воскресенье. "По оперативной информации, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка-Киев, №147 Одесса-Киев, №764....

interfax-ua-ru 15:15:00 CET

Снег в Украине: без света 35 населенных пунктов

telegraf-by 9:15:00 CET

Непогода в Украине: "Укрзалізниця" отчиталась о движении поездов

obozrevatel 17:11:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Ukraine (19)

Help about this topicPlaces

Odesa(UA)

Kyiv(UA)

Izmayil(UA)

Kharkiv(UA)

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.