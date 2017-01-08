В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщается на официальном сайте "Укрзализныци" в воскресенье. "По оперативной информации, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка-Киев, №147 Одесса-Киев, №764.... interfax-ua-ru 15:15:00 CET