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8 Январь 2017 г.
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"Укрзализныця" сообщает об опозданиях нескольких поездов в связи со снегопадами
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В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщается на официальном сайте "Укрзализныци" в воскресенье. "По оперативной информации, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка-Киев, №147 Одесса-Киев, №764....
interfax-ua-ru 15:15:00 CET
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