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8 Январь 2017 г.
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Флоридскому стрелку грозит расстрел
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Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек.
euronews-ru 9:52:00 CET
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