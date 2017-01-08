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8 Январь 2017 г.

Флоридскому стрелку грозит расстрел

Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек.

euronews-ru 9:52:00 CET

Стрелявшему в аэропорту Флориды грозит смертная казнь 08.01.2017 Прокуратура Майами предъявила обвинения Эстебану Сантьяго, который открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. Преступнику могут грозить длительное тюремное заключение или даже смертная казнь.

deutschewelle-ru 1:51:00 CET

Стрелок из Флориды сообщал о «контроле правительства» над его сознанием

charter97 6:26:00 CET

Прокуратура во Флориде предъявила обвинения стрелку в Форт-Лодердейле

izvestia-ru 3:06:00 CET

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

rbc 1:15:00 CET

В Москве подозреваемый в убийстве застрелился при задержании

nv-online 7:58:00 CET

Ветеран иракской войны устроил бойню во Флориде. Видео

vesti 22:55:00 CET

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь Эстебану Сантьяго отказали в возможности выйти под залог

itartass_ru 5:30:00 CET

Рассстрел в аэропорту Флориды напомнил об иракской авантюре США

rg 21:36:00 CET

Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка США

itartass_ru 5:30:00 CET

Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь — СМИ

aif 2:13:00 CET

Подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь – СМИ

interfax-ua-ru 7:13:00 CET

Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит казнь

gazetaby 9:42:00 CET

Полиция вернула оружие стрелку из аэропорта Флориды в декабре 2016 года

rbc 19:46:00 CET

08.01.2017 02:03 : Стрелявший в аэропорту Флориды ранее был знаком спецслужбам

echomsk 1:02:00 CET

Стрелку из аэропорта Флориды грозит смертная казнь

day 8:30:00 CET

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

ntv 1:26:00 CET

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

interfax-ru 5:42:00 CET

Подозреваемый в стрельбе во Флориде "слышал голоса"

rg 1:25:00 CET

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