Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек. euronews-ru 9:52:00 CET