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8 Январь 2017 г.
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Взрыв на рынке в Багдаде унес жизни более 10 человек 08.01.2017
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Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города.
deutschewelle-ru 10:06:00 CET
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