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8 Январь 2017 г.

Взрыв на рынке в Багдаде унес жизни более 10 человек 08.01.2017

Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города.

deutschewelle-ru 10:06:00 CET

Жертвами взрыва на рынке в Багдаде стали 12 человек

vedomosti 9:01:00 CET

В результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек

telegraf-by 11:16:00 CET

При взрыве на рынке в Багдаде погибли 12 человек

rbc 8:08:00 CET

В Багдаде прогремел второй за сутки взрыв

vedomosti 14:19:00 CET

При взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли не менее 12 человек

kp 9:44:00 CET

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, 10 человек погибли

life 14:34:00 CET

Второй за день взрыв прогремел в Багдаде, погибли 10 человек

ntv 13:51:00 CET

12 человек погибли, 50 ранены в результате взрыва в Багдаде

vesti 8:24:00 CET

В Багдаде произошел второй за день теракт

telegraf-by 16:16:00 CET

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