Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города. deutschewelle-ru 10:06:00 CET