Main Menu

News language and date

Analysis over time

7 Январь 2017 г.

В Европе от холодов погибли более 20 человек

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Как пишет в субботу, 7 января, DW, жертвами морозов стали уже более двадцати человек. Холоднее всего было в горах Лапландии, там термометр показывал около 42 градусов мороза. Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала и юг Европы.

telegraf-by 22:32:00 CET

В Европе установились аномальные холода

charter97 18:33:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.