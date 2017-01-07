Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Как пишет в субботу, 7 января, DW, жертвами морозов стали уже более двадцати человек. Холоднее всего было в горах Лапландии, там термометр показывал около 42 градусов мороза. Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала и юг Европы. telegraf-by 22:32:00 CET