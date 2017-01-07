С наступлением сильных морозов владельцы дизелей устремились на автозаправки за арктическим дизельным топливом. 5 января им приходилось стоять в очередях больше часа, чтобы заправиться, ан следующий день очереди уменьшились, но все равно были. На ряде АЗС Белоруснефти сотрудники предупреждали о.... telegraf-by 14:30:00 CET