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7 Январь 2017 г.
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На минских АЗС автомобилисты выстраиваются в очереди за "Арктикой"
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С наступлением сильных морозов владельцы дизелей устремились на автозаправки за арктическим дизельным топливом. 5 января им приходилось стоять в очередях больше часа, чтобы заправиться, ан следующий день очереди уменьшились, но все равно были. На ряде АЗС Белоруснефти сотрудники предупреждали о....
telegraf-by 14:30:00 CET
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