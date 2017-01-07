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7 Январь 2017 г.

На минских АЗС автомобилисты выстраиваются в очереди за "Арктикой"

С наступлением сильных морозов владельцы дизелей устремились на автозаправки за арктическим дизельным топливом. 5 января им приходилось стоять в очередях больше часа, чтобы заправиться, ан следующий день очереди уменьшились, но все равно были. На ряде АЗС Белоруснефти сотрудники предупреждали о....

telegraf-by 14:30:00 CET

На минских АЗС проблемы с дизельным топливом

charter97 20:04:00 CET

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