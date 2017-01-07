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7 Январь 2017 г.

В торговом центре Москвы включили гимн Украины

В одном из торговых центров Москвы неизвестные хакеры включили гимн Украины. Инцидент случился в четверг, 5 января. Видео было опубликовано на Youtube. В подписи к видео указано, что гимн включили украинские хакеры. Ролик длится две минуты, на нем можно увидеть реакцию людей, находящихся в этот момент в торговом центре.

telegraf-by 18:01:00 CET

В торговом центре Москвы включили гимн Украины

charter97 20:04:00 CET

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