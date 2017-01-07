В одном из торговых центров Москвы неизвестные хакеры включили гимн Украины. Инцидент случился в четверг, 5 января. Видео было опубликовано на Youtube. В подписи к видео указано, что гимн включили украинские хакеры. Ролик длится две минуты, на нем можно увидеть реакцию людей, находящихся в этот момент в торговом центре. telegraf-by 18:01:00 CET