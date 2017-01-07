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7 Январь 2017 г.

Турция: задержаны подозреваемые по делу об убийстве посла России

В Турции в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых – сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По данным прокуратуры в городе Измир, пятым арестованным является,....

svobodanews 21:56:00 CET

В Турции задержали ещё пятерых подозреваемых по делу об убийстве посла Карлова

life 15:41:00 CET

В Турции арестованы пять подозреваемых по делу убийства посла РФ

izvestia-ru 16:57:00 CET

Полиция Турции арестовала пять человек по делу об убийстве российского посла

gazeta-ru 16:39:00 CET

По делу об убийстве посла РФ в Турции задержаны пять человек

tatar-inform 18:40:00 CET

В Турции по делу об убийстве Карлова арестовали пятерых товарищей Алтынташа

newsru 16:25:00 CET

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