В Турции в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых – сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По данным прокуратуры в городе Измир, пятым арестованным является,.... svobodanews 21:56:00 CET