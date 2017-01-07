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7 Январь 2017 г.
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Турция: задержаны подозреваемые по делу об убийстве посла России
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В Турции в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых – сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По данным прокуратуры в городе Измир, пятым арестованным является,....
svobodanews 21:56:00 CET
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