В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая найдены следы динозавров, живших более 145 миллионов лет назад. К такому выводу пришли палеонтологи, передает Центральное телевидение КНР ( По мнению ученых, следы на скалах в округе Бицзе принадлежат четырем разным особям зауроподов четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. rosbalt 14:09:00 CET