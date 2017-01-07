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7 Январь 2017 г.
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444 В Китае нашли следы громадных динозавров
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В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая найдены следы динозавров, живших более 145 миллионов лет назад. К такому выводу пришли палеонтологи, передает Центральное телевидение КНР ( По мнению ученых, следы на скалах в округе Бицзе принадлежат четырем разным особям зауроподов четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых.
rosbalt 14:09:00 CET
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