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7 Январь 2017 г.

Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия, где поздравил пациентов с Рождеством и подарил им подарки. В этой больнице бесплатно лечатся не только москвичи, но и жители других регионов. В основном это тяжелобольные люди, многим нужен постоянный уход.

ntv 17:43:00 CET

Патриарх подарил на "цветочные деньги" оборудование больнице

kp 13:15:00 CET

Патриарх вышел по видеомосту в открытый космос

kp 14:18:00 CET

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