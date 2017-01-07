Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия, где поздравил пациентов с Рождеством и подарил им подарки. В этой больнице бесплатно лечатся не только москвичи, но и жители других регионов. В основном это тяжелобольные люди, многим нужен постоянный уход. ntv 17:43:00 CET