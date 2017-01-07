|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
7 Январь 2017 г.
|
|
Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия
|
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия, где поздравил пациентов с Рождеством и подарил им подарки. В этой больнице бесплатно лечатся не только москвичи, но и жители других регионов. В основном это тяжелобольные люди, многим нужен постоянный уход.
ntv 17:43:00 CET
|
|
|
|