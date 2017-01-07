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7 Январь 2017 г.

В Литве за нацизм закрыли телепрограмму "Угадай мелодию"

Программа "Угадай мелодию", транслировавшаяся литовским государственным телевидением (LRT), закрыта из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис. Съемки очередной передачи, которые должны были состояться сегодня, отменены.

newsru 14:21:00 CET

В Литве закрыли программу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие

rbc 16:54:00 CET

Литовскую "Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие в эфире

life 13:03:00 CET

Литовское шоу «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие‍

kp 14:18:00 CET

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