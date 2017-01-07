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7 Январь 2017 г.
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В Литве за нацизм закрыли телепрограмму "Угадай мелодию"
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Программа "Угадай мелодию", транслировавшаяся литовским государственным телевидением (LRT), закрыта из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис. Съемки очередной передачи, которые должны были состояться сегодня, отменены.
newsru 14:21:00 CET
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