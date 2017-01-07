Программа "Угадай мелодию", транслировавшаяся литовским государственным телевидением (LRT), закрыта из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис. Съемки очередной передачи, которые должны были состояться сегодня, отменены. newsru 14:21:00 CET