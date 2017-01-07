Тема дня Прошедший 2016 г. подтвердил, что российская экономика продолжает оставаться зависимой от санкций, цен на нефть, спекуляций на валютном рынке, смены власти в других странах. В зависимости от этих факторов в течение года менялись: курс рубля, доходы бюджета и прогнозы чиновников на будущее. Тенденция продолжится в 2017 г. nakanune 8:08:00 CET