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7 Январь 2017 г.

"Не выезжайте без необходимости": ГИБДД вновь призывает тюменцев воздержаться от поездок

Тема дня Прошедший 2016 г. подтвердил, что российская экономика продолжает оставаться зависимой от санкций, цен на нефть, спекуляций на валютном рынке, смены власти в других странах. В зависимости от этих факторов в течение года менялись: курс рубля, доходы бюджета и прогнозы чиновников на будущее. Тенденция продолжится в 2017 г.

nakanune 8:08:00 CET

ГАИ предупреждает: от поездок лучше отказаться

vsluh 7:43:00 CET

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