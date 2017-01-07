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7 Январь 2017 г.
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"Не выезжайте без необходимости": ГИБДД вновь призывает тюменцев воздержаться от поездок
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Тема дня Прошедший 2016 г. подтвердил, что российская экономика продолжает оставаться зависимой от санкций, цен на нефть, спекуляций на валютном рынке, смены власти в других странах. В зависимости от этих факторов в течение года менялись: курс рубля, доходы бюджета и прогнозы чиновников на будущее. Тенденция продолжится в 2017 г.
nakanune 8:08:00 CET
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